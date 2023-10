Dobrindt: Haben stabilen Regierungsauftrag in Bayern

Mehr zum Thema

Im Schatten der Landtagswahl: Neue Bezirksräte gewählt Im Schatten der Landtagswahl haben die Bürgerinnen und Bürger in Bayern am Sonntag auch die neuen Bezirkstage bestimmt. Diese Parlamente in den sieben bayerischen Regierungsbezirken sind weniger prominent und bekannt als der Landtag. Die Bezirke bilden neben den Gemeinden und Städten sowie den Landkreisen die dritte kommunale Ebene in Bayern.