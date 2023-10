„Disney 100 - Die große Jubiläumsshow“ wird von Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski moderiert und ist nur einmalig am Samstag, 2. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL im TV zu sehen.

Was mit einem Mann und einer fröhlich pfeifenden Maus begann, berührt seit 100 Jahren die Herzen jeden Alters. Victoria Swarovski nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer in einer Zeitmaschine mit auf eine Reise durch die Jahrzehnte der Disney Geschichte – angefangen bei Walt Disney und seiner Erfindung der bekanntesten Maus der Filmgeschichte, über den ersten Animationsfilm „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ sowie tierischen Klassikern wie „101 Dalmatiner“, Pixar-Filmen wie „Findet Nemo“ hin zu Blockbustern wie „Fluch der Karibik“ oder „Avatar: The way of water“. Ebenso gefeiert werden die Marken der erweiteren Disney Familie wie Star Wars und Marvel bis hin zu den aktuellen Neuverfilmungen wie „Arielle, die Meerjungfrau“.