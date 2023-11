Disney 100 - Die große Jubiläumsshow: Da bekommt selbst Thomas Gottschalk ein bisschen Bammel

Disney feiert 100-jähriges Jubiläum - und wir feiern mit!

Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski präsentieren am Samstagabend bei RTL „Disney 100 - Die große Jubiläumsshow“ mit vielen Prominenten. Und bei so viel Erfolg hat selbst Showmaster Thomas Gottschalk ein bisschen Bammel. Und auch die Promi-Gäste müssen sich einer ganz besonderen Herausforderung stellen: Sie treten im Quiz gegen kleine, aber ganz schön große Experten an. Wer mit mehr Disney-Wissen glänzen kann, gibt’s im Video zu sehen. Dort könnt auch ihr euch testen. Hättet ihr die Fragen beantworten können?

