Diskussion um Frauenanteil in der Kommunalpolitik

Mehr zum Thema

Thema Präventivhaft spaltet den Landtag Bei einer Debatte über die Dauer einer Präventivhaft sind die Meinungen im rheinland-pfälzischen Landtag weit auseinandergegangen. Konkret ging es am Dienstag um einen Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Wähler. Darin spricht sich diese dafür aus, die maximale Dauer einer solchen Gewahrsamnahme von derzeit sieben auf 14 Tage zu verlängern; mit der Möglichkeit einer Verlängerung um bis zu weitere 14 Tage per richterlichem Beschluss. Dies würde eine Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) möglich machen.

Kaiserslauterns Tomiak für drei Spiele gesperrt Der 1. FC Kaiserslautern muss für drei Zweitliga-Spiele auf Boris Tomiak verzichten. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach der Roten Karte des Profis gegen Greuther Fürth am Dienstag mit. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich beim 0:2 am Samstag eine Tätlichkeit geleistet. Verein und Spieler haben das Urteil bereits akzeptiert, es ist damit rechtskräftig. Tomiak wird damit bei den Spielen beim SV Wehen Wiesbaden am kommenden Sonntag (13.30 Uhr), gegen Holstein Kiel (26. November) und beim 1. FC Magdeburg (2. Dezember) fehlen.