„Dirt-Torpedo“ von Musk-Wettbewerb unter Fuldaer Hühnerhaus

20 Prozent mehr Fachbesucher auf der Buchmesse Nach Ende der Fachbesuchertage am Freitag hat die Frankfurter Buchmesse eine positive Zwischenbilanz gezogen. Seit Mittwoch hatten nach Angaben der Veranstalter 105.000 Fachbesucher aus 130 Ländern die Jubiläumsbuchmesse besucht. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von fast 20 Prozent. Am Wochenende gehört die Messe den Lesern. Mehr als 4000 Aussteller aus aller Welt waren nach Frankfurt gekommen. Die 75. Frankfurter Buchmesse endet am Sonntag.

Frankfurts Torwart Trapp für ein Europapokal-Spiel gesperrt Eintracht Frankfurt muss in der Conference League im kommenden Heimspiel gegen HJK Helsinki auf Kapitän Kevin Trapp (33) verzichten. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, gab die Europäische Fußball-Union UEFA dem Einspruch der Hessen gegen die Sperre nicht statt, da es sich bei der Beurteilung um eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters gehandelt habe. Der Nationaltorhüter hatte nach Abpfiff des vergangenen Auswärtsspiels bei PAOK Saloniki infolge einer Rudelbildung überraschend die Rote Karte gesehen.

