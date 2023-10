Warum sperrt jemand sein Kind tagelang zur Strafe in den Keller? Weiterhin sollen die Geschwister bei der Mutter in der Wohnung leben und vom Jugendamt betreut werden. Bereits zuvor war die Familie der Behörde zwar bekannt, eine derartige Tragödie sei aber nicht abzusehen gewesen, so das Amt. Nach RTL-Informationen sind beim Vater keine Vorstrafen bekannt.

Sascha W. sitzt unterdessen in Untersuchungshaft. Er will den Tod seiner Tochter nicht mit Absicht verursacht, die Leiche aber hinterher mit Gewichten beschwert im Rhein-Herne-Kanal versenkt haben, wie er bei der Polizei angibt. Taucher bergen den Körper fünf Tage später, nachdem Sascha W. sich der Polizei gestellt hat.

Die Ermittler interessiert nun auch, was die Mutter mitbekommen und welche Rolle sie eingenommen hat. „Auch für Polizisten ist das in keiner Weise ein Routineeinsatz. Selbst erfahrene Ermittler sind tief bewegt von der ganzen Geschichte, die dahintersteckt“, so Polizeisprecher Jonas Tepe.