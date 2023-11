Digitalgipfel der Bundesregierung beginnt in Jena

Mehr zum Thema

Hunderte bei Kundgebung des Beamtenbundes Einige Hundert Menschen haben sich an einer Protestaktion des Beamtenbundes in Erfurt beteiligt. Der Beamtenbund, der von etwa 500 Teilnehmern sprach, forderte höhere Einkommen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Thüringens.