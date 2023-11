Digitales Prüfungszentrum für Jura-Staatsexamen eingeweiht

In Hamburg können angehende Juristen ihre Klausuren für Staatsexamina künftig elektronisch ablegen und prüfen lassen. Dafür wurde am Donnerstag ein neues digitales Prüfungszentrum eröffnet, wie die Justizbehörde mitteilte. Dort könnten künftig bis zu 150 Kandidaten aus Hamburg und Schleswig-Holstein gleichzeitig geprüft werden. An der Einweihung des Zentrums in der Dammtorstraße nahmen Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne), Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) und der Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts, Marc Tully, teil.

Jeder Prüfungsplatz ist den Angaben zufolge mit 24 Zoll-Monitor, einer sogenannten Flüstertastatur und entsprechend leiser Maus ausgestattet. Eine Sichtschutzfolie auf den Bildschirmen solle das Abschreiben verhindern, zudem seien überall schallabsorbierende Sichtschutzwände installiert.

Das Staatsexamen 2.0 startet in Hamburg, sagte Senatorin Gallina. Handschriftliche Klausuren sind nicht mehr zeitgemäß. Genau dieser Zettelwirtschaft setzen wir mit dem digitalen Prüfungszentrum der Justiz ein Ende. Mit der E-Klausur würden zudem Prüfungsverzerrungen vermieden, die Chancengleichheit erhöht und die Arbeit für die Prüfer einfacher.

Das neue Prüfungszentrum sei ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung der Justiz, sagte ihre Kieler Kollegin von der Decken. Die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Hamburg und Bremen bei der Zweiten juristischen Staatsprüfung hat sich bewährt und wird nun noch mal weiterentwickelt.

Ab kommender Woche sollen die Abläufe im neuen Zentrum bei Probeklausuren getestet werden – zunächst aber noch handschriftlich. Ab Januar 2024 würden die regulären Probeklausuren zur Examensvorbereitung auf das elektronische Format umgestellt. Der Echtbetrieb soll im April 2024 beginnen. Auch dann stehe es den Prüflingen noch frei, die Klausuren weiter per Hand zu schreiben.