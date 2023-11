Digitaler Elternabend informiert über Ausbildungschancen

Mehr zum Thema

Ernst Barlach Preis wird 2023 an Leon Löwentraut verliehen Der 25-jährige Künstler Leon Löwentraut wird in diesem Jahr mit dem Ernst Barlach Preis für Bildende Kunst ausgezeichnet. Das entschied die Jury der Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg einstimmig, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Am 1. Dezember soll der Preis dem Künstler im Barlach Kunstmuseum Wedel feierlich überreicht werden. Das Museum will daraufhin bis zum 28. Januar 2024 mehr als 70 Werke von Löwentraut ausstellen.