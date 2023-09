Digitaler Discounter: Lidl-Mutter stellt IT-Sparte neu auf

Mehr zum Thema

Sauerstoffgerät abgestellt: Drei Jahre Haft für Seniorin Im Prozess um ein abgestelltes Sauerstoffgerät in einem Krankenhaus ist eine 73-Jährige vom Landgericht Mannheim zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Nach Angaben eines Gerichtssprechers vom Freitag erkannte das Gericht auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Es stellte einen bedingten Tötungsvorsatz fest. Die angeklagte Türkin habe einer Mitpatientin im November 2022 das Sauerstoffgerät in Mannheim abgestellt, weil sie selbst habe schlafen wollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.