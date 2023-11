Digital-Gipfel über Chancen und Risiken von KI

Mehr zum Thema

Tödlicher Beziehungsstreit: Keine Anklage gegen Frau Nach dem Tod eines 61-Jährigen im Januar in Kölleda sind die Ermittlungen gegen die Lebensgefährtin abgeschlossen worden. Es werde keine Anklage gegen die 33-Jährige erhoben, teilte die Staatsanwaltschaft in Erfurt am Dienstag auf Nachfrage mit. Zuerst hatte die Thüringer Allgemeine darüber berichtet. Es werde davon ausgegangen, dass die Frau in Notwehr gehandelt habe. Nähere Einzelheiten zu der Beziehungstat nannte die Staatsanwaltschaft nicht.

Schwarz-Gelb ein Dorn im Auge? Fußballfan beschädigt Kabel Im Landkreis Gotha hat ein Mann Kabel und dazugehörige Teile an einer Baustelle beschädigt und damit für einen Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren dem Fußballfan wohl die Farben Schwarz und Gelb ein Dorn im Auge. Der Mann sei Anhänger eines Clubs mit den Vereinsfarben Blau und Weiß, hieß es. Aufgrund dessen schienen ihn die Kabelbrücken in den Farben des rivalisierenden Fußballvereines zu stören, teilte die Polizei mit. Durch das Entfernen der Kabelbrücken entstand ein Schaden an den Kabeln. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet.