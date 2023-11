Dieser Mantel ist diesen Herbst das Trend-Piece überhaupt

Was für viele zunächst vielleicht zu rustikal wirkt, aber was tatsächlich geht, ist das Tragen von Leder-Trenchcoats, wie dem Mantel von Bonprix*, im Büro. In Kombination mit einer klassischen Stoffhose und einer Bluse wird ein elegantes und dennoch professionelles Büro-Outfit kreiert. Als Feinschliff lassen sich dann noch ein paar schlichte Pumps und eine simple Handtasche hinzufügen.