Diesen Ratschlag fürs Liebesleben hat Cher an alle Frauen

Die Popikone Cher (77) hat einen Ratschlag an alle Frauen dieser Welt: "Geht mit einem jüngeren Mann aus." Diese Erfahrung sollte jede Frau mindestens einmal in ihrem Leben gemacht haben, sagte die Sängerin in einer am Freitag veröffentlichten Folge der YouTube-Show "Chicken Shop Date". Die Grammy-Gewinnerin selbst habe mit jüngeren Partnern nur positive Erfahrungen gemacht, ältere Männer würden sie aber auch "einfach nicht mögen".

Aktuell führt Cher eine Beziehung mit dem rund 40 Jahre jüngeren Musikmanager Alexander Edwards (37). Damit habe sie ihre eigenen Regeln gebrochen, berichtet Cher. Sie habe lange das Gefühl in sich getragen, dass sie nicht mit jüngeren Männern zusammen sein sollte. Auch deswegen habe sie sich "überhaupt nicht schnell" in Edwards verliebt. Obwohl sie sich anfangs dagegen gesträubt hätte, seien die Gefühle aufgrund ihrer vielen Chats entstanden.

"Ich war in der Schweiz und er schrieb mir: 'Wohin gehst du?' Ich sagte: 'Ich fahre in die Schweiz. Ich bin ein bisschen müde', und dann schrieb er mir: 'Nun, ruh' dich aus, Babyyy', mit drei Ypsilons", erzählt Cher über die Kennenlernphase. Sie habe sich in dem Moment gedacht, dass er sie eigentlich nicht gut genug kenne, um so mit ihr zu kommunizieren: "Ich war ziemlich sauer." Auch im Anschluss habe sie sich gegen die Liebe gewehrt und ihren Freundinnen gesagt: "Verliebt euch nicht in einen jüngeren Mann, wir sind zu alt. Und verliebt euch nicht per SMS."

Die Sängerin und der Musikmanager lernten sich 2022 bei der Pariser Modewoche kennen, nachdem ein Bekannter ihre Nummer Edwards gegeben hatte. Nach einigen Monaten heimlicher Beziehung machten sie ihre Liebe im Herbst 2022 öffentlich. Nach einer angeblichen Trennung im Mai 2023 zeigten sich die beiden ab September wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit.

spot on news