Diesel-Skandal ohne Ende: Investoren klagen gegen Mercedes

27. September 2023 um 17:34 Uhr

Beim Diesel-Skandal denken die meisten zuerst an VW. Doch auch gegen Mercedes zogen und ziehen Tausende Autobesitzer vor Gericht. Nun sind Anleger und Investoren an der Reihe - und klagen in Stuttgart gegen das börsennotierte Unternehmen. Es geht um Hunderte Millionen Euro.