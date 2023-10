Diese „Temptation Island VIP"-Paare haben sich getrennt

Jakub Merlan-Jarecki & Kate Merlan

Hin und her und her und hin. Bei Jakub und Kate weiß man selten, wie der aktuelle Beziehungsstatus ist. Nach ihrer „Temptation Island VIP“-Teilnahme 2021 ist jedenfalls noch alles in Ordnung. Kurz nach dem Treuetest heiraten die beiden sogar! Doch im September 2022 gibt Kate die Trennung bekannt. Seitdem gibt’s ein stetig wechselndes Auf und Ab der Gefühle. Aktuell (Oktober 2023) gibt es Gerüchte, die beiden würden sich wieder annähern. Wie viel dran ist, wissen aber wohl nur Jakub und Kate selbst.

Michelle Daniaux & Gigi Birofio

On-Off können auch diese beiden: Michelle und Gigi. 2020 lernen sich die beiden bei „Ex on the Beach“ kennen. Es folgt eine super romantische Liebesgeschichte mit einigen Ups and Downs, die letztendlich bei „Temptation Island VIP“ mündet. Dort benimmt sich Gigi, wie sich Gigi eben sonst auch in einer Reality-Show benimmt. Heißt: Er macht Party und lässt die Sau raus. Ganz zum Missfallen von Michelle, die sich später von Gigi trennt. Unvergessen ihre Worte beim Lagerfeuer: „Ich brauche einen Mann an meiner Seite und kein Kind, das Tische bumst.“

Christina Dimitriou & Aleks Petrovic

Die große Liebe, die Frau seines Lebens, die Eine und Einzige. Das alles ist Christina Dimitriou für Aleks Petrovic. Also, zumindest vermittelt das Aleks so vor „Temptation Island VIP“ 2022. In der Männer-Villa lernt der Reality-Star dann aber seine heutige Freundin Vanessa Nwattu kennen. Es fließen Tränen, Aleks und Christina trennen sich. Und jetzt ist Aleks mit seiner neuen Freundin Vanessa im „Sommerhaus der Stars“. So schnell kann’s gehen.

Sandra Sicora & Tommy Pedroni

Sandra und Tommy nehmen eigentlich an der dritten Staffel „Temptation Island VIP“ teil, um seine Treue zu testen. Doch dann kommt alles ganz anders. Denn es ist nicht Tommy, der die Single-Ladies anbaggert, sondern plötzlich liegt Sandra in den Armen von Verführer „Flocke“. Und auch sonst habe Sandra viel Nähe zugelassen. Für Tommy viel zu viel: Am Lagerfeuer nach der Show trennt sich der Franzose von seiner Partnerin. (hbo)