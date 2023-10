Diebe stehlen 50.000 Meter Kupferkabel von Baustelle

Mehr zum Thema

Betrunkener Busfahrer: Irrfahrt endet im Wald Die Irrfahrt eines betrunkenen Busfahrers ist in einem Waldstück im Landkreis Tirschenreuth geendet. Zeugen meldeten am Donnerstagabend, dass ein Bus auf der Autobahn bei Falkenberg Schlangenlinien fahre, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Später meldeten die Zeugen, dass der Bus von der Autobahn abgefahren und in ein Waldstück geraten sei.