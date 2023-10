Diebe plündern Motorboot im Peene-Hafen von Jarmen

Mehr zum Thema

Wachmann stolpert und stürzt ins Wasser Ein aufmerksamer Anwohner hat einem verunglückten Wachmann der Schiffswerft in Barth (Vorpommern-Rügen) vermutlich das Leben gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, stürzte der 48-jährige Wachmann bei seinem Rundgang auf dem dunklen Werftgelände kurz nach Mitternacht ins kalte Wasser des Barther Boddens. Die mit Feuchtigkeit vollgesogenen Kleidungsstücke drohten, den geschwächten Mann bereits unter Wasser zu ziehen. Ein 65-jähriger Anwohner hörte die Hilfeschreie und alarmierte Polizei und Feuerwehr, wie der Sprecher sagte.