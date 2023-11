Diebe in Sachsen-Anhalt stehlen immer öfter Wärmepumpen

Mehr zum Thema

Mann wegen versuchten Tötungsdeliktes an Ehefrau in Haft Wegen eines versuchten Tötungsdeliktes sitzt ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann soll seine Ehefrau bei einer Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) am Sonntagmittag mit einem messerähnlichen Gegenstand attackiert haben, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch mitteilten. Demnach erlitt die 34-jährige Frau schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers. Sie wurde in eine Klinik gebracht, dort wird sie stationär behandelt.