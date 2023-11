Diebe bestehlen Bankkunden nach Reifenpannen-Trick

Mehr zum Thema

Lastwagen mit Kran stößt gegen Elbbrücke: Bahnen betroffen Ein Lastwagen mit Kran ist am Donnerstag in Hamburg gegen eine Bahnbrücke über die Elbe gestoßen. Bei dem Unfall sei der 53-jährige Fahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Beifahrerin sei unverletzt geblieben. Der S-Bahn- und auch der Autoverkehr über die benachbarte Freihafenelbbrücke waren kurzzeitig unterbrochen.