Dieb zahlt Geldstrafe mit fast acht Kilogramm Münzen

Hauptsächlich mit acht Kilogramm Münzen hat ein Mann eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro beglichen. Der 38-Jährige sei an einem Rasthof an der Autobahn 5 nahe dem baden-württembergischen Hartheim kontrolliert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei stellte sich demnach heraus, dass er eine Geldstrafe wegen Diebstahls noch nicht bezahlt hatte. Der Mann und seine Frau zahlten die Strafe in der Nacht zum Dienstag mit Bargeld - allerdings hatten sie nur wenige Geldscheine dabei, dafür aber zahlreiche Münzrollen. Am Ende wog das Geldpaket fast acht Kilogramm. Warum die beiden so viel Bargeld dabei hatten, konnte ein Sprecher nicht sagen. Der Mann und seine Frau konnten ihre Fahrt danach fortsetzen.