Die vier schönsten Adventskalender für Beauty-Queens

Der rosa Adventskalender von Maybelline New York sorgt ebenfalls für eine gute Portion Glamour in der Weihnachtszeit. In diesem Modell stecken vier Überraschungen, drei Mini-Produkte und 17 beliebte Beauty-Artikel – in Originalgröße (Warenwert: über 130 Euro).

Besonders interessant für Beauty-Queens könnte der Sky High Mascara sein. Denn: Er ist vor einiger Zeit auf sozialen Plattformen viral gegangen und begeisterte unter anderem über 33.000 Käufer bei Amazon, die dem Produkt im Durchschnitt 4,4 von fünf Sternen geben. Doch natürlich erwarten Beauty-Fans in diesem Kalender noch mehr Artikel, etwa Nagellacke und Lippenstifte.