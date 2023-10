Verräter-Fans wissen: Pascal Hens hatte von Anfang an den Durchblick. Schon nach der Ernennung der Verräter hatte der Ex-Handballnationalspieler die richtigen Promis im Visier und auch nach seiner Ermordung lag er in seinem Verdacht goldrichtig. Mariella Ahrens kann das nicht von sich behaupten: Sie glaubt bis zum Schluss an Anna-Carinas Ehrlichkeit – und verhilft der Schlagersängerin damit zum Sieg.

„Ich kann es nicht verstehen. Man kann doch nicht die ganzen Sachen dann irgendwann vergessen und dann gar nicht mehr dran denken!“, platzt es im Wiedersehen aus Pommes raus. Was er damit meint: Egal ob ChrisTine Urspruchs Hinweis in Richtung Anna-Carina oder der XXL-Streit mit Jalil – es habe genug Anzeichen gegeben.

„Als die beiden sich befeuert haben, da musste man wirklich nur eins und eins zusammenzählen und dann war relativ klar, dass beide Verräter sind. Deswegen komme ich nicht darüber hinweg, dass bis zum Ende es nicht geschafft wurde, Anna-Carina mal zu eliminieren!“, redet sich Pascal seinen Verräter-Frust von der Seele. „Ganz im Ernst! Weil, es ging überhaupt gar nicht anders!“