Hier ist Lügen ausdrücklich erwünscht! Bei „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ ziehen 16 Promis zusammen in ein altes Schloss in Frankreich. Das Spielprinzip: Am Herzstück der Show, dem runden Tisch, wählt Sonja Zietlow unter allen Spielern, die Augenbinden tragen, drei Verräter aus. Der Rest der Gruppe wird automatisch zu den sogenannten Loyalen, die über sechs Folgen versuchen, die Verräter zu entlarven. Nur wenn sie allen Lügnern auf die Schliche gekommen sind, können sie am Ende den Silberschatz von bis zu 50.000 € für sich beanspruchen. Ansonsten siegen die Verräter!