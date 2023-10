In „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ versammeln sich 16 Prominente in einem französischen Schloss und das Spiel nimmt seinen Lauf. Im zentralen Element der Show, dem runden Tisch, wählt Sonja Zietlow drei Verräter aus der Gruppe, die alle Augenbinden tragen und ihre Wahl daher unsichtbar bleibt. Der Twist? Nur die Fernsehzuschauer kennen die Identität der Verräter und werden so zu allwissenden Zuschauern in diesem aufregenden Betrugsthriller voller Manipulation, List und Tücke.

Von da an spielen die drei Verräter ein raffiniertes Spiel der Verwirrung für ihren eigenen Vorteil. In jeder Folge schalten sie einen anderen Mitspieler, genannt den Loyalen, aus. Doch vorsichtig: Sie können auch von den Loyalen entlarvt und aus dem Spiel entfernt werden. (dki)