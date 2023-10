„Man muss 24 Stunden, rund um die Uhr, lügen und betrügen können.“ Sonja Zietlow trifft das Spielprinzip der neuen RTL-Show auf den Punkt. Die Frage ist, wer kann’s am besten? Schaffen es die loyalen Spieler, die Verräter unter ihnen zu enttarnen? Oder geht der Silberschatz von bis zu 50.000 Euro am Ende womöglich doch in „untreue“ Hände? Für einige Spieler ist diese Chance tatsächlich schon wieder vorbei.