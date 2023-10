Insgesamt 16 Promis ziehen bei „Die Verräter“ in ein Schloss in Frankreich ein. Dort müssen die Loyalen versuchen, die drei Verräter ausfindig zu machen, bevor sie in der Nacht zuschlagen – und sich am Ende die 50.000 Euro Siegprämie schnappen. Für Pascal Hens, der 2019 bei „Let’s Dance“ zum „Dancing Star“ gekürt wurde, ein einmaliges Abenteuer. Der Ex-Handballweltmeister weiß genau, welche Rolle er in der Reality-Krimi-Show am liebsten einnehmen würde. „Ich habe (…) im Vorfeld schon klar kommuniziert, dass ich schon gerne ein Verräter wäre“, so der 43-Jährige im RTL-Interview.