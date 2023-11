Der eindeutige Favorit in unserer Facebook-Umfrage ist der Lübecker Weihnachtsmarkt! „Der Lübecker Weihnachtsmarkt ist wunderschön“, schwärmt eine Userin. Ganz klassisch gibt es Bratwürstchen und viele andere Leckereien. An zahlreichen Ständen wartet weihnachtliches Kunsthandwerk: Klassischer Tannenbaumschmuck und Spielzeug, aber auch regionale Produkte und verschiedene Geschenkideen. Der Weihnachtsmarkt in Lübeck hat eine lange Tradition. Er wurde bereits 1648 zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

