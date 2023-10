„Die Möglichkeit von Glück“: Gesichter der Nachwendekinder

Mehr zum Thema

Wasserbombe beschädigt Taxischeibe Eine Wasserbombe hat einem Taxifahrer in Gera kein nasses Vergnügen, sondern einen Schreck beschert: Das mit Wasser gefüllte Wurfgeschoss landete auf der Scheibe des vorbeifahrenden Taxis und beschädigte diese, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 48 Jahre alte Taxifahrer blieb demnach unverletzt. Vermutlich habe ein Unbekannter die Wasserbombe am Mittwoch aus einem Hochhaus geworfen. Die Polizei wertet den Vorfall als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise.