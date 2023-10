Alles, was trocken angewendet wird, findet Malermeister Miehling hingegen problematisch. Bürsten, Saugen, Reiben, das sollte man tunlichst unterlassen, um keine Sporen durch die Luft zu verteilen. Das Einsprühen von befallenen Stellen aus der „Schimmel-Schock“-Dose sieht er deswegen erstmal kritisch.

Allerdings gebe es im Handwerk immer mal wieder neue Ideen, die bahnbrechend seien, so Miehling. Möglich also, dass der „Schimmel-Schock“ als neuartiges Produkt mit spezieller Formel ein Game-Changer ist. Die Gründer jedenfalls haben ihr Spray in mehreren mikrobiologischen Laboren testen lassen. „Minimum fünf Jahre“ käme kein neuer Schimmel auf behandelte Stellen, so das Ergebnis. Wer lieber flüssige Farbe mit dem Pinsel auftragen will: Alternativ zur Sprühdose gibt´s die antibikrobielle Spezialfarbe auch im Farbeimer.