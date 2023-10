Die Duz-Kandidatin: NRW-Justizminister verteidigt sich

Mehr zum Thema

Ersthelfer rettet Bewohner bei Hausbrand in Titz Bei einem Hausbrand in Titz (Kreis Düren) hat ein Ersthelfer einen Bewohner vor den Flammen gerettet. Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurde der Hausbewohner durch den Brand schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ersthelfer verletzte sich bei der Rettungsaktion leicht und wurde vor Ort behandelt. In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen und ob der Helfer ebenfalls im Haus wohnte, konnte die Polizei zunächst nicht klären. Auch die Brandursache war zunächst unklar, die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag an.

Toter in Rees auf Kirchplatz gefunden: Wohl Notwehr Nach dem Fund eines Toten auf dem Kirchplatz in Rees am Niederrhein geht die Polizei davon aus, dass der Mann in Notwehr verletzt worden ist. Das teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Zeugen hatten den 30-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch entdeckt. Er war auf der Straße an seinen schweren Verletzungen gestorben. Zuvor hatte er in einer Wohnung einen Streit mit einem ebenfalls 30-Jährigen gehabt.