Die Details bei van Eyck: Gemäldegalerie geht ganz nah ran

Zwei Ausstellungen im Haus der Kulturen der Welt Mit gleich zwei Ausstellungen startet das Berliner Haus der Kulturen der Welt in den Herbst. Jeweils von Samstag an sind dann Als hätten wir die Sonne verscharrt im Meer der Geschichten und Übungen zur Verwandlung – Sergio Zevallos zu sehen. Beide Ausstellungen laufen bis zum 14. Januar.