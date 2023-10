Die Braut, die sich nicht traut? Die ewigen Verlobten Hollywoods

Ewig verlobt, nie verheiratet: In Hollywood tummeln sich einige Pärchen, die sich das Jawort versprochen haben, es aber nicht eilig haben, den Bund der Ehe zu schließen. So wie das englische Topmodel Rosie Huntington-Whiteley (36) und der ebenfalls aus England stammende Schauspieler Jason Statham (56).

Huntington-Whiteley ist seit 2010 mit Statham liiert. Anfang des Jahres 2016 bestätigte das Paar, dass es sich verlobt hat. Eine Hochzeit folgte bisher noch nicht, dafür aber zwei Kinder. Der gemeinsame Sohn kam im Juni 2017 zur Welt. Im Februar 2022 bekam dieser noch eine kleine Schwester. Zum Thema Hochzeit sagte das Model vor einiger Zeit im Interview mit "Extra Tonight": "Es hat für uns auch keine große Priorität; wir sind so glücklich."

US-Sängerin Katy Perry (38) und der britische Schauspieler Orlando Bloom (46) sind seit Anfang 2016 ein Liebespaar. Am Valentinstag 2019 feierten die beiden Stars ihre Verlobung. Auch dieses Paar hat noch keinen Trauschein, aber schon ein Kind. In dem Musikvideo zu ihrer Single "Never Worn White" verkündete Perry im Frühjahr 2020, dass sie schwanger ist. Im August 2020 brachte sie Töchterchen Daisy Dove Bloom zur Welt.

Dass Bloom es mit dem Heiraten auch schneller hinbekommt, bewies er in der Vergangenheit: Mit Topmodel Miranda Kerr (40) verlobte er sich im Juni 2010, einen Monat später schon waren die beiden ein Ehepaar. Nachdem 2011 ein Sohn zunächst das Glück perfekt gemacht hat, verkündeten sie 2013 die Trennung. Auch Perry war schon verheiratet, sie gab neun Monate nach ihrer Verlobung 2010 Comedian Russell Brand (48) das Jawort. Die Ehe hielt nur 14 Monate.

Auch Fans von US-Schauspielerin Kate Hudson (44) warten noch darauf, dass die Schauspielerin erneut Ja sagt. Seit September 2021 ist sie mit Musiker und Schauspieler Danny Fujikawa (37) verlobt, mit dem sie seit Ende 2016 liiert ist. Die beiden sind seit Oktober 2018 Eltern von Tochter Rani.

Zuvor war Hudson bereits mit Chris Robinson (56), Leadsänger der Black Crowes, verheiratet. Nach der Hochzeit am 31. Dezember 2000 kam 2004 der gemeinsame Sohn zur Welt. 2006 verkündeten sie die Trennung. Anfang 2010 begann Hudson mit dem Muse-Sänger und Gitarristen Matt Bellamy (45) auszugehen. Sie verlobten sich im April 2011, ihr Sohn wurde im Juli 2011 geboren. Im Dezember 2014 scheiterte die Beziehung.

Talkqueen Oprah Winfrey (69) hat trotz Verlobung nicht geheiratet. Sie hat 1992 von ihrem Partner, dem Autor und Geschäftsmann Stedman Graham, einen Antrag bekommen. Ein Paar sind die beiden seit 1986. Dem "People"-Magazin erklärte sie einmal dazu: "Sowohl er als auch ich sagen jetzt: 'Wenn wir geheiratet hätten, wären wir nicht mehr zusammen'." Sie fügte hinzu: "Keine Frage - wir würden nicht verheiratet bleiben, aufgrund dessen, was das für ihn bedeutet hätte, und ich hätte meine eigenen Vorstellungen davon gehabt." Oprah Winfrey beschrieb ihre Beziehung jedoch als eine "spirituelle Ehe".

Lange verlobt und trotzdem noch geheiratet - so lief es bei der malaysischen Schauspielerin Michelle Yeoh (61) und dem Motorsportstar Jean Todt (77). Die 61-Jährige, die zuvor schon einmal verheiratet war, hat sich mit Todt im Jahr ihres Kennenlernens, 2004, verlobt. Im Juli 2023 wurde bekannt, dass das Paar in seiner Wahlheimat Schweiz geheiratet hat.

Die US-Schauspielerin Amy Adams (49) lernte ihren Kollegen Darren Le Gallo (49) 2001 bei einem Schauspielkurs kennen. Als sie ein Jahr später an einem Kurzfilm zusammenarbeiteten, verliebten sie sich ineinander. Sie verlobten sich 2008, 2010 kam ihre Tochter Aviana zur Welt. Erst sieben Jahre nach der Verlobung heiratete das Paar 2015 in einer privaten Zeremonie in Kalifornien.

spot on news