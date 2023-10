Die Akte Jasmin Tawil: Wie geriet der Ex-GZSZ-Star in die Abwärtsspirale?

Die RTL-Show „Unbreakable“ sollte zum Wendepunkt in Jasmin Tawils Leben werden. 2021 nahm sie mit einer Reihe anderer Promis an dem Format teil, in dem sie sich ihren größten Problemen und Ängsten stellen sollten. Damals waren das Obdachlosigkeit, Einsamkeit und psychische Probleme. Tatsächlich gelang der Schauspielerin eine 180-Grad-Wendung in ihrer neuen Wahlheimat Costa Rica. Dort lebte sie nach dem Format mit ihrem Freund Miquele und ihrem Sohn Ocean. Doch das neu gefundene Glück am anderen Ende der Welt sollte nicht ewig halten. Vor einigen Wochen soll sich das Paar getrennt haben. Grund dafür sollen Handgreiflichkeiten gewesen sein. In diesem Zuge soll die Schauspielerin auch angezeigt worden sein. Offenbar nicht das einzige Mal, wie sich später herausstellen sollte. Die Abwärtsspirale begann.

Mitte März dann die Schockmeldung: Jasmin wurde von der costa-ricanischen Polizei verhaftet. RTL erfuhr im Gespräch mit Jasmins Vater, Michael Weber, dass Beamte seine Tochter ins Gefängnis in San José und ihren Sohn in ein Kinderheim gebracht haben. „Ich habe seit dem 20. Februar ununterbrochen Kontakt mit dem Konsulat und könnte Ocean eventuell mit Hilfe des Jugendamtes Berlin dort rausholen. Problem ist aber, dass er die amerikanische Staatsbürgerschaft hat“, erklärte der besorgte Opa im Gespräch mit RTL. Doch was war der Grund für die Verhaftung? „Jasmin wurde aufgrund mehrerer Delikte per Haftbefehl gesucht. Unter anderem soll sie auf die Familie ihres Freundes losgegangen sein und auf Service-Personal in einem Hotel“, so Weber zu RTL.