Die Ärzte und Green Day bei Rock im Park und Rock am Ring

Mehr zum Thema

RTL

Bewältigung illegaler Einreisen in Forst verbessert Die Bundespolizei will aufgegriffene Flüchtlinge in Forst im Grenzgebiet zu Polen in der neu eingerichteten Bearbeitungsstraße schneller befragen und überprüfen als bisher. Wir empfinden es als Entlastung, sagte am Donnerstag der Dienstgruppenleiter der Bundespolizei in Forst, Frank Malack, zu der neuen Einrichtung. Die Bearbeitung etwa auch mit Hilfe von Videodolmetschern könne unter besseren Bedingungen und schneller ablaufen als zuvor, hieß es.

Polizei rechnet nach Verbot von Samidoun mit Protesten Die Berliner Polizei stellt sich auf Proteste ein wegen des Verbots des Netzwerks Samidoun in Deutschland und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. Man gehe davon aus, dass die Entscheidung zu einer Emotionalisierung führen werde, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Für den Abend sei auf der Sonnenallee in Neukölln eine Versammlung angekündigt. Es sei damit zu rechnen, dass daran mehr Menschen teilnehmen als zunächst erwartet. Auch zu einer propalästinensischen Demonstration an diesem Samstag, für die bundesweit mobilisiert wird, erwartet die Polizei einen großen Zustrom.