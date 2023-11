Sexy, charmant und unfassbar intelligent - all das sind Sandra und Luca nicht. Sie sind lediglich „Dick & Doof“… und jetzt mit ihrem Podcast auf RTL+! Diesmal gibt es gleich zwei Folgen: Die Nummer 20, in der Sandra und Luca von ihrem 11.11. in Köln berichten, und die Karneval-Exklusiv-Folge, die an diesem Tag in einer Location am berühmten "Alter Markt" in Köln aufgenommen wurde! Die zwei berichten darin bei dem ein oder anderen Kaltgetränk über ihre bisherigen Karnevalserlebnisse. Außerdem haben sich die beiden gegenseitig Kostüme vorbereitet... viel Spaß!

