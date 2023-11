Sexy, charmant und unfassbar intelligent - all das sind Sandra und Luca nicht. Sie sind lediglich „Dick & Doof“… und jetzt mit ihrem Podcast auf RTL+! Diesmal gibt es gute und schlechte Neuigkeiten. Fangen wir mit den schlechten an: Sandra hatte einen Autounfall und musste ins Krankenhaus. Die zwei Forensiker analysieren dementsprechend in dieser Folge den Hergang des Unfalls, geben Krankenhaus-Lifehacks und besprechen, was sie auf ihrer Beerdigung gespielt haben möchten. Achso, und die guten Neuigkeiten sind, dass wir die beiden diesmal nicht sehen müssen... viel Spaß!

Die Folgen gibt es jede Woche als Videocast for free auf RTL.de!