Sexy, charmant und unfassbar intelligent - all das sind Sandra und Luca nicht. Sie sind lediglich „Dick & Doof“… und mit ihrem Podcast auf RTL + zurück! In dieser Folge: Sandra und Luca unterhalten sich über Telefonanrufe während des Höhepunkts, unangenehme Dildo-Situationen mit Putzfrauen und darüber, was Jungs auf der Toilette anstellen - ganz normale Folge... viel Spaß!

