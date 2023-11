Dialog zwischen Juden und Muslimen ein „wichtiges Zeichen“

Mehr zum Thema

Zweiter Vermisster tot in Schwanenteich gefunden Ein seit Sonntagabend vermisster 35 Jahre alter Mann ist am Mittwoch im Schwanenteich der Rheinlache in Koblenz tot gefunden worden. Bereits am Montag war ein 49-jähriger Toter in der Rheinlache, einem Gewässer in der Nähe des Rheins, gefunden worden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfte es sich in beiden Fällen um einen Unglücksfall handeln, teilte die Polizei am Mittwoch mit.