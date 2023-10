Diakonie-Konferenz eröffnet: Pflege-Fachkräftemangel

Mehr zum Thema

Warnstreiks bei Molkereien in MV: Verhandlung am 24. Oktober Im Tarifkonflikt in der ostdeutschen Milchindustrie sind am Mittwoch nach Gewerkschaftsangaben mehrere hundert Beschäftigte von Milchverarbeitern in Altentreptow und Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) in einen Warnstreik getreten.

Schwesig bekräftigt Unterstützung für jüdische Gemeinden Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sowohl Israel als auch den jüdischen Gemeinden im Land ihre Solidarität ausgesprochen. Wir sind sehr verbunden mit den jüdischen Gemeinden, sagte sie am Mittwoch bei einem Besuch der Synagoge in Schwerin. Schwesig legte dort gemeinsam mit dem Landesrabbiner Yuriy Kadnykov weiße Rosen für die Opfer des Hamas-Angriffs nieder und nahm an einer Schweigeminute teil.