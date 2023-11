DGB fordert mehr Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

Mehr zum Thema

Arbeitslosenzahl kaum gesunken: Quote liegt bei 6,1 Prozent Die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat ist im November nur minimal gesunken. Zuletzt waren rund 130.000 Menschen in Sachsen arbeitslos gemeldet. Das waren 520 weniger als im Oktober, wie die Landesdirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 8,2 Prozent höher.

Knapp 70 Millionen Euro aus Erbschaften und Schenkungen Aus Erbschaften und Schenkungen hat Sachsen im vergangenen Jahr 69,9 Millionen Euro eingenommen. Insgesamt wurden in mehr als 2300 Nachlassfällen 620 Millionen Euro hinterlassen, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag mitteilte. Rund ein Drittel (35 Prozent) entfielen auf Bankguthaben, 28 Prozent auf Grundstücke oder Wohneigentum und 19 Prozent auf Wertpapiere.