DGB fordert: Keine Förderung für Firmen ohne Tarifbindung

Vor der Landtagswahl im nächsten Herbst wollen sich auch die Gewerkschaften Gehör verschaffen. Ihre Forderung: Die Politiker müssen sich für höhere Löhne und mehr Tarifverträge einsetzen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert in einer Kampagne zur bevorstehenden Landtagswahl in Brandenburg, dass Unternehmen ohne Tarifvertrag für ihre Beschäftigten künftig kein staatliches Fördergeld mehr bekommen sollen. Die Kandidaten für die Wahl im Herbst 2024 sollten sich für eine stärkere Bindung der Betriebe an Tarifverträge einsetzen, hieß es in der am Dienstag vorgestellten Initiative des DGB.

Im vergangenen Jahr arbeiteten 47 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Brandenburg nach Angaben des Amtes für Statistik in Betrieben mit Tarifbindung, in Berlin waren es 43 Prozent. Zudem wurden demnach sowohl in Berlin als auch in Brandenburg 8 Prozent der Beschäftigten nach Tarif bezahlt, ohne dass ein Tarifvertrag existierte. Sie arbeiteten in Betrieben, die sich freiwillig an einen Tarifvertrag hielten.

Bei der Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand müsse Tariftreue oberstes Gebot sein, forderte der DGB. Nicht der Billigste darf diese Aufträge bekommen, sondern Unternehmen, die sich an Tarifverträge halten. Auch die staatliche Wirtschaftsförderung dürfe künftig nur an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden.

Tarifverträge und gute Bezahlung seien gerade im Wettbewerb um Fachkräfte nötig und ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft, meinte die Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Katja Karger. Außerdem plädiert der Gewerkschaftsbund, der insgesamt fünf Forderungen aufstellte, dafür, Wissen über Gewerkschaften, betriebliche Mitbestimmung und Tarifverträge in den Lehrplänen der Schulen zu verankern.

Nach DGB-Angaben verdienen Beschäftigte ohne Tarifvertrag in Brandenburg durchschnittlich 4584 Euro weniger im Jahr als diejenigen mit Tarifvertrag. Zudem komme die Tarifflucht von Firmen die Allgemeinheit teuer zu stehen. Das belegten neue Berechnungen des DGB auf Datenbasis des Statistischen Bundesamtes. Der Schaden, der allein durch Tarifflucht und Lohndumping der Arbeitgeber in Brandenburg entstehe, summiere sich bei den Sozialversicherungen (Rente, Pflege, Krankenkassen, Arbeitslosigkeit) jährlich auf 1,57 Milliarden Euro, so der Gewerkschaftsbund.