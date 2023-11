DFB-Vize Watzke gratuliert U 17: „Einfach großartig“

Hans-Joachim Watzke hat der deutschen U 17-Nationalmannschaft zum Einzug in das Endspiel der WM gratuliert. Das sind genau die Geschichten, die der deutsche Fußball benötigt! Mein großes Kompliment gilt der Mannschaft und dem Trainerstab. Was sie geleistet haben, ist einfach großartig, sagte der 1. Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag nach dem Erfolg des DFB-Teams im Elfmeterkrimi (4:2) von Surakarta gegen Argentinien. Das Team von Trainer Christian Wück trifft am Samstag (13 Uhr/Sky Sport News) im Finale auf das Team Frankreicha, das sich wenige Stunden später gegen Mali (2:1) durchgesetzt hatte.

Watzke, der auch Aufsichtsrats-Vorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Geschäftsführer von Borussia Dortmund ist, verfolgte das Spiel via TV aus Mailand, wo der BVB am Abend in der Champions League auf AC Mailand trifft. Es war sehr emotional, sehr spannend, und ich bin extrem glücklich, dass wir das Finale erreicht haben, sagte der 64-Jährige.