DFB verhängt Geldstrafe gegen Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken muss wegen Abbrennen von Pyrotechnik durch die Fans in drei Fällen eine Geldstrafe von mehr als 21.000 Euro zahlen.

Wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in vier Fällen hat das DFB-Sportgericht den Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit einer Geldstrafe von insgesamt 21.650 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 7210 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte. Der Nachweis dafür muss bis zum 31. März 2024 erbracht werden.

Während des Drittligaspiels gegen Borussia Dortmund II am 1. September hatten Saarbrücker Zuschauer insgesamt 18 Leuchtkörper gezündet. Vor und während des Drittligaspiels bei Arminia Bielefeld am 29. September brannten Fans des Vereins mindestens 13 Fackeln und Leuchtkörper ab.

Weiterhin wurden 28 pyrotechnische Gegenstände während des Drittligaspiels gegen den VfB Lübeck am 3. Oktober im Ludwigsparkstadion entfacht. Zudem habe in der Nachspielzeit ein FCS-Anhänger den Innenraum betreten und sei etwa 40 Meter an der Seitenlinie entlang gelaufen, bevor er vom Sicherheitspersonal festgehalten und der Polizei übergeben wurde, hieß es in der Mitteilung.