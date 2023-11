DFB-Geldstrafe für den FC St. Pauli

Mehr zum Thema

Gewerkschaften setzen Streiks im öffentlichen Dienst fort Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder haben mehrere Gewerkschaften in Hamburg ihre Warnstreiks am Dienstag fortgesetzt. Die Gewerkschaft Verdi hatte vor allem ihre Mitglieder unter den Beschäftigten auf den Bauhöfen der Hansestadt zum Ausstand aufgerufen. Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht am Sievekingplatz hielten zudem Mitglieder der Deutschen Justiz-Gewerkschaft (DJG) und des Deutschen Beamten-Bundes (DBB) eine Mahnwache. Angaben über Teilnehmerzahlen an den Warnstreikaktionen lagen nicht vor.

Stadt hat 3,8 Milliarden Euro Überbrückungshilfen ausgezahlt Hamburg hat insgesamt 3,8 Milliarden Euro an Corona-Überbrückungshilfen ausgezahlt. Das teilte ein Sprecher der Wirtschaftsbehörde der Deutschen Presse-Agentur mit. Wie viele Unternehmen in welchem Umfang Hilfen zurückzahlen müssen, ist offen. Die Unternehmen müssen immer dann anteilig oder vollständig die gewährte Hilfe zurückzahlen, wenn die entsprechenden Fördervoraussetzungen nicht erfüllt wurden, so die Behörde. Das gelte vor allem dann, wenn sich die bei Antragstellung prognostizierten Umsätze und Kosten nicht realisieren ließen. Da sich die Schlussabrechnungen bundesweit noch in Bearbeitung befinden, liegen zur Gesamthöhe der Rückzahlungen noch keine Angaben vor.

