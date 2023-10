DFB beklagt Attacke von Sandhausen-Boss gegen Schiedsrichter

Mehr zum Thema

Bischof Fürst bietet Papst Amtsverzicht aus Altersgründen an Bischof Gebhard Fürst hat Papst Franziskus seinen Amtsverzicht aus Altersgründen angeboten. Das teilte die Diözese Rotteburg-Stuttgart am Sonntag in Rottenburg mit. Fürst wird am 2. Dezember 75 Jahre alt. Nach Gesprächen mit dem Päpstlichen Nuntius in Deutschland, Nikola Eterović, geht Gebhard Fürst laut Mitteilung fest davon aus, dass der Heilige Vater seinen Amtsverzicht aus Altersgründen annimmt und er ab dem 3. Dezember nicht mehr Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart sein wird.