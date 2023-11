Deutschlandticket Sozial startet in ersten NRW-Regionen

Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), der Aachener Verkehrsverbund (AVV) sowie ein Teil der Verkehrsbetriebe im Verkehrsverbund Westfalentarif starten dann einen Monat später zum 1. Januar 2024 mit dem Deutschlandticket Sozial. Ursprünglich war der Start seitens des Landes Nordrhein-Westfalen bereits für den Herbst angestrebt worden.

Dass es jetzt keinen einheitlichen Starttermin aller vier großen Verkehrsverbünde im bevölkerungsreichsten Bundesland gibt, hat nach früheren Angaben mehrere Ursachen. Der VRS hatte technische Gründe genannt, wie schnell das neue Produkt vertrieben werden könne. Auch das Abschließen von notwendigen Vereinbarungen spiele eine Rolle. Im AVV wird der Vorverkauf voraussichtlich Ende November beginnen.

Westfalentarif erklärte, die Entscheidung über die Einführung des Deutschlandtickets Sozial obliege den Kommunen und Kreisen. In den Münsterland-Kreisen sowie in den Kreisen Unna, Soest und im Hochsauerlandkreis seien die Beschlüsse für eine Einführung des Deutschlandtickets Sozial bereits gefasst worden, sagte eine Sprecherin. In anderen Kommunen und Kreisen des Verbundes stünden die Beschlüsse noch aus, so dass bei einem positiven Beschluss mit einem Verkaufsstart in vielen Fällen erst im neuen Jahr zu rechnen sei.