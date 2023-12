Deutschlandticket Sozial startet in ersten NRW-Regionen

Mehr zum Thema

Fahrer eines Kleinlasters stirbt bei Unfall auf Autobahn 59 Der Fahrer eines Kleinlasters ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Autobahn 59 bei Köln ums Lebens gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Fahrer bei dem Unfall am frühen Freitagmorgen in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Drei Insassen des am Unfall beteiligten Lastwagen seien unverletzt geblieben.