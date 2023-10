Deutschlandticket lockt Niedersachsen in den Nahverkehr

Mehr zum Thema

Trainer Ismaël verlängert bei Zweitligist FC Watford Fußball-Trainer Valérien Ismaël hat seinen Vertrag beim englischen Zweitligisten FC Watford verlängert. Das gab der Club am Dienstag bekannt, ohne Details zur Vertragsdauer zu nennen. Man habe sich die Dienste des 48 Jahre alten Franzosen für eine längere Zeit gesichert, hieß es. Der ehemalige Profi von Werder Bremen und Bayern München hatte das Amt in Watford im Nord-Westen von London im vergangenen Mai übernommen.