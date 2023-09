Deutschlandticket in Gefahr? Länder fordern mehr Geld

Mehr zum Thema

Wüst verteidigt Aussagen von Merz zu Migranten Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die umstrittenen Äußerungen seines Parteivorsitzenden Friedrich Merz zu Migranten verteidigt. Von der Deutschen Presse-Agentur darauf angesprochen, sagte Wüst am Donnerstagabend am Rande der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Köln: Es gibt ja ganz viele Menschen, die sich gerade Sorgen machen um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Alle, die sich um Flüchtlinge kümmern, sind gerade am Limit, ob es die Kommunen sind, ob es die Schulen sind, die Kitas, die Kindergärten. Auch die Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfer sagen uns, es ist einfach echt zuviel. Das gilt auch für die sozialen Sicherungssysteme, und ich glaube, darauf wollte Friedrich Merz hinweisen.