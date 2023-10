Deutschlandticket für Senioren 30.000 Mal verkauft

Mehr zum Thema

Eisenbahn-Südanbindung von Usedom in Planung aufgenommen Der Bundestag in Berlin hat am Freitag die Aufnahme der Eisenbahn-Südanbindung von Usedom in den Bedarfsplan für die Bundesschienenwege beschlossen. Damit nehme nach jahrzehntelangem Stillstand die Realisierung des Projektes endlich Fahrt auf, sagte der Greifswalder FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Bartelt nach der Abstimmung. Das Vorhaben werde als Vorhaben des potenziellen Bedarfs gelistet.

Autor Deniz Utlu eröffnet Lesereihe LiteraTour Nord Mit einer Lesung des Autors Deniz Utlu beginnt am Sonntag (29. Oktober) die Lesereihe LiteraTour Nord 2023/202. Bis Anfang Februar lesen Autorinnen und Autoren an verschiedenen Terminen in den Städten Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg, Hannover und Osnabrück.